L’abitazione di una coppia di coniugi rapinata due volte nello stesso giorno, ma la seconda volta i ladri trovano i Carabinieri

Se non è un record poco ci manca. In una giornata una coppia di coniugi palermitani si sono visti rubare due volte la loro abitazione. Incredibile quanto accaduto nel capoluogo palermitano. Fortunatamente la seconda volta i carabinieri sono riusciti ad arrestare due giovani di 26 e 24 anni 24enne con l’accusa di tentato furto.

La coppia è riuscita a chiamare il 112 dopo aver sentito i ladri rompere un vetro e entrare in casa in piena notte. I due proprietari avevano già trovato l’appartamento a soqquadro durante il giorno ed erano stati portati via soldi, oggetti in oro, un pc e una macchina fotografica. Avvisati in tempo questa volta, i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti immediatamente.

I ladri, in questa seconda occasione, sono stati colti in flagrante. I due ladri, accortisi di essere stati scoperti, hanno tentato senza successo la fuga dal balcone dell’appartamento. L’arresto degli indagati è stato convalidato dal gip di Palermo che ha disposto nei confronti di entrambi la custodia cautelare in carcere.