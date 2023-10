Incidente Ferrari – Lamborghini Huracan: indagato per duplice omicidio stradale un magnate indiano

Un tentativo di sorpasso mentre alle spalle sopraggiungeva un altro bolide, una Ferrari, già sulla corsia di sinistra, nonostante la striscia continua. Sarebbe questa la causa del terribile incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi a San Giovanni Suergiu, nel sud Sardegna, costato la vita a una coppia di turisti svizzeri, morti carbonizzati sulla loro Ferrari. Alla guida della Lamborghini c’era un noto immobiliarista indiano, Vikas Oberoi, 54 anni, considerato tra i più ricchi dell’India con un patrimonio stimato in 3,7 miliardi di dollari. Ora è indagato dalla Procura di Cagliari che ha aperto un’inchiesta per duplice omicidio stradale.

Il magnate indiano, che come i coniugi svizzeri partecipava a un raduno di auto sportive di lusso in Sardegna, era sulla Lamborghini insieme con la moglie, anche lei molto nota in India: l’ex modella e attrice di Bollywood Gayatri Joshi, 46 anni.

Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa, dalla ricostruzione dell’incidente, e sulla base di quanto visto nel video diventato virale sui social – girato con una dash-cam da una coppia di stranieri che ha assistito in diretta alla carambola sulla statale 195 – la Ferrari Portofino con a bordo Markus Krautli e Melissa Krautli, di 67 e 63 anni, avrebbe superato le auto incolonnate nonostante la striscia continua che indicava il divieto di sorpasso, ma la Lamborghini Huracan che la precedeva avrebbe fatto una manovra azzardata, oltrepassando la striscia continua e finendo con l’ostacolare la Ferrari. Poi il contatto con il camper che precedeva le due auto, l’uscita di strada e l’incendio in cui la coppia svizzera ha perso la vita.