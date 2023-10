Incidente mortale ieri sera a Castelvetro nel modenese. Qui un furgone si è schiantato contro un palo in via Sapiana. Nel terribile impatto, sulla cui dinamica stanno lavorando in queste ore i Carabinieri, a perdere la vita una donna di 29 anni che viaggiava accanto al guidatore.

La 29enne è praticamente morta sul colpo. Ferito invece l’autista che era accanto a lei. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e i carabinieri, anche l’elisoccorso e il 118.