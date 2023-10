Fingeva infarto per non pagare un conto al ristorante: arrestato 50enne che ne aveva simulato venti

Fingeva un infarto. È questa la “tattica” messa in atto da un uomo per non pagare il conto al ristorante. È successo ad Alicante, centro costiero della Comunità Valenciana, in Spagna, dove un 50enne di origine lituana residente in città, ha finto più di 20 infarti.

Il copione era sempre lo stesso ed è stato messo in atto per almeno un anno: dopo aver ordinato pietanze costose per cena, l’uomo fingeva di avere un malore prendendosi gioco di tutti (o quasi). L’ultimo episodio, infatti, gli è stato fatale. A fine settembre, presso il ristorante-tapería El Buen Comer, al termine di una cena a base di paella di frutti di mare e due whisky, l’uomo aveva provato a lasciare il locale senza saldare il conto di 34,85 euro dicendo che sarebbe andato in albergo a recuperare il denaro dimenticato.

Il personale del ristorante, però, non gli ha creduto. Ed ecco che l’uomo ha finto, per l’ennesima volta, di avere un infarto. Dal ristorante è quindi partita una chiamata, ma non all’ambulanza, bensì alla polizia, che ha riconosciuto e arrestato il lituano.