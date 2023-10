Fa retromarcia con il furgone ma investe e uccide una donna che era dietro: Carabinieri lo salvano da linciaggio

Ha fatto retromarcia con il furgone, ma non ha visto che dietro c’era una donna che ha travolto e ucciso. E’ quanto accaduto a San Cesareo. Qui un corriere di 40 anni ha investito e ucciso una anziana di 88 anni ed è ora accusato di omicidio stradale.

Il corriere aveva appena effettuato una consegna e stava per rimettersi in strada. Facendo marcia indietro con il furgono ha tuttavia investito e ucciso l’anziana che era dietro di lui. Per l’88enne non c’è stato nulla da fare, è morta sul colpo.

Il corriere ha allertato il numero unico per le emergenze, ma nell’attesa dei soccorsi i familiari della vittima hanno raggiunto via Matteotti e hanno tentato di aggredire il 40enne che per sfuggire al linciaggio è scappato, rifugiandosi in un negozio. A salvarlo, sono arrivati i carabinieri.