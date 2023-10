Era andato in cerca di funghi, ma è scivolato ed è stato rinvenuto morto in fondo ad un canalone

Era andato in cerca di funghi, ma ha trovato la morte. E’ accaduto ad un uomo di 63 anni che si era avventurato in una zona impervia nei pressi di Codorso alla ricerca di funghi. Siccome il 63 enne non aveva fatto ritorno a casa, la moglie, dopo aver cercato invano di chiamarlo, ha lanciato l’allarme. Si è mobilitato il soccorso alpino e squadre di volontari.

L’uomo è stato rinvenuto morto in fondo a un canalone a Rezzoaglio (Genova), dove probabilmente era scivolato. Per ore la moglie ha tentato di chiamarlo al cellulare non vedendolo arrivare ha attivato i soccorsi che hanno poi fatto la tragica scoperta. Sul posto i carabinieri che stanno lavorando alla ricostruzione dell’accaduto.