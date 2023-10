Eccellenza. Il fischio di inizio di Nissa – Geraci di domenica 8 ottobre al “Tomaselli” slitta di mezzora dalle 15,30 alle 16

Nissa – Geraci, partita in programma domenica allo stadio comunale “Marco Tomaselli” e valevole per la quinta giornata del campionato di Eccellenza (girone A), slitterà di mezzora.

Lo ha reso noto la Lnd Sicilia nel proprio comunicato ufficiale. La gara avrebbe dovuto iniziare alle 15,30 ma alla fine il fischio d’avvio è slittato di mezzora. Un match che la Nissa sarà chiamata a vincere per confermare il suo fresco primato a punteggio pieno con 4 vittorie in altrettante gare giocate.

L’avversario di domenica è il Geraci che è attualmente ultimo in classifica nel girone con un solo punto. Per la gara di domenica c’è grande attesa negli ambienti del tifo nisseno. (Foto Nissa Fc). Questo il costo dei biglietti della partita:

Tribuna “ROSSA” centrale €.15,00

Tribuna “BLU” laterale €. 10,00

Curva Nord €. 5,00

Curva Sud (ospiti) €. 10,00

Tagliando partita acquistabile on line su live ticket oppure presso la POSTA Nissena sita in via Amico Valenti, n. 125

Si può acquistare il biglietto della partita anche presso i seguenti rivenditori:

– Tabaccheria Dellutri- via S.G.Bosco, 36

– Caffe’ Sport – via Lincoln, 46

– Posta Centrale – v.le della Regione, 23/27

– Agenzia Better – via F. Paladini 78

– Punto G – via consultore Benintendi, 29

– Special Bar – viale della regione, 154

– La Posta che volevi – via degli Orti, 88-

FreeStyle – Via F. Turati, 106

– Big & Small – via Don Minzoni 205