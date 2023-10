Eccellenza. Finisce in parità 1-1 Mazara 46 – Nissa: a segno Agudiak. Biancoscudati primi con 3 punti di vantaggio sulla Pro Favara

E’ finita 1-1 tra Mazara 46 e Nissa. Un match intenso, combattuto, di quello nel quale, al primo errore, si rischia di essere puniti. Primo tempo di marca biancoscudata con la firma di Agudiak che ha raccolto un traversone di Privitera infilando di testa la porta del Mazara 46.

Ivan Agudiak autore del gol dello 0-1

Tra il 30′ e il 35′ del primo tempo, comunque, la Nissa aveva avuto altre tre palle gol nitide in un primo tempo nel quale avrebbe meritato di andare al riposo anche con qualcosa in più dello 0-1. Nella ripresa, improvviso ed imprevedibile, dopo pochissimi minuti, il pari mazarese di Madou.

I biancoscudati comunque non si sono certo scoraggiati e hanno tentato l’assalto per per riportarsi avanti e conquistare la sesta vittoria di fila, ma nel finale di gara, è stato il portiere italo-albanese Elezaj (nella foto) a salvare il risultato di parità (1-1) compiendo un autentico miracolo su un tiro ‘velenosissimo” da oltre trenta metri.

Pertanto, alla fine, fallita la sestina, la Nissa s’è tenuta stretta un pareggio comunque importante e prezioso su un campo non facile come quello mazarese. Dopo sei giornate di campionato la Nissa ha mantenuto la sua imbattibilità con cinque vittorie e un pari, mantenendo anche il primato solitario in classifica con tre punti di vantaggio sulla Pro Favara che ha vinto 3-1 contro il Castellammare.