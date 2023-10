Eccellenza. E’ possibile fino a sabato acquistare a Caltanissetta il biglietto per la partita Mazara 46 – Nissa

Da oggi 10 ottobre alle 16 e fino a sabato 14 ottobre alle 13 sarà possibile acquistare i biglietti per assistere domenica alla gara tra l’ASd Mazara46 e la Nissa in programma per domenica 15 ottobre allo stadio “Nino Vaccara” con fischio d’inizio previsto alle 15,30.

Lo ha reso noto la Nissa Fc. Il costo del singolo biglietto è di 10 euro. I tagliandi potranno essere acquistati presso BIg&Small Caltanissetta. Dunque, grande entusiasmo in casa Nissa per la vittoria con il Geraci che ha permesso ai biancoscudati di conquistare la vetta della classifica del giron e A di Eccellenza in solitario.

Al punto che domenica si prevedono numerosi tifosi al seguito della Nissa per sostenere la capolista in questa delicata trasferta contro una squadra che fin qui ha fatto bene confermandosi tra le protagoniste di questa prima parte di stagione.