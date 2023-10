Eccellenza. Al “Tomaselli” la Nissa vuol battere il Geraci e centrare la prima fuga stagionale in campionato

Dopo la vittoria della Pro Favara fuori casa 2-3 con l’Athletic Palermo, la Nissa oggi, battendo il Geraci potrebbe balzare in testa alla classifica con 3 punti di vantaggio sugli stessi palermitani.

Tra la teoria e la pratica c’è tuttavia da fare i conti con il Geraci (ore 16). La squadra palermitana ha conquistato un solo punto finora, ed è anche quello che è riuscito a centrare nella precedente gara di campionato. La squadra appare in ripresa, anche se è chiaro che dovrà fare i conti contro una Nissa supermotivata.

La formazione di Nicolò Terranova ha dimostrato finora di avere le carte in regola per poter recitare un ruolo da assoluta protagonista in questo campionato di Eccellenza. Dalla sua avrà il grande pubblico del Tomaselli, ma anche la possibilità di poter contare su una rosa al gran completo e anche una condizione psico fisica invidiabile.

Dunque occhio al Geraci per un match che, in caso di vittoria, proietterebbe la Nissa verso la prima vera grande fuga della stagione in campionato. Arbitrerà il match Luigi Canicattì di Agrigento, con guardalinee Arturo Artellini di Ragusa e Pablo Vaques di Siracusa.