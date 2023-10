Droga. Carabinieri a cavallo inseguono e arrestano pusher

Sorpreso con droga nei boschi delle Cerbaie, ‘piazza di spaccio’ vicina a Fucecchio (Firenze), un 25enne marocchino, irregolare in Italia, ha tentato la fuga tra la macchia, ma è stato raggiunto da una pattuglia di carabinieri a cavallo dopo un inseguimento. L’uomo, senza fissa dimora, aveva con sé circa 27 grammi di cocaina, 0,3 grammi di hashish e materiale per il confezionamento.

I militari lo hanno arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e denunciato in stato di libertà per violazione del Testo unico sull’immigrazione. L’arresto si inserisce nel piano di contrasto al fenomeno dello spaccio nell’area boschiva delle Cerbaie che ha visto fortemente impegnati nelle ultime settimane i carabinieri, anche con l’ausilio del personale a cavallo del 4° Reggimento di Roma.