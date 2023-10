Collaboratore scolastico 38enne avverte un malore mentre è al lavoro e muore

Un collaboratore scolastico di 38 anni si sente male e muore proprio mentre era al lavoro. E’ accaduto in una scuola dell’infanzia di Padova. L’uomo ha avvertito un malore che, purtroppo, s’è rivelato per lui fatale. Nonostante l’intervento tempestivo e il trasferimento urgente in ospedale, il giovane non ce l’ha fatta, lasciando un vuoto incolmabile tra colleghi, studenti e genitori.

I soccorsi sono stati immediati, i colleghi hanno chiamato i servizi di emergenza che hanno prontamente trasferito il giovane bidello al nosocomio più vicino, nel tentativo di salvargli la vita, ma tutto è stato vano: il giovane bidello è morto in ospedale.