Cani e gatti potranno essere seppelliti assieme ai loro padroni. In un centro del Bresciano arriva l’ok dal Consiglio comunale

Cani e gatti potranno essere seppelliti insieme ai loro padroni. Lo ha deciso il consiglio comunale di Salò. Pertanto i padroni che tanto amano i loro cani e gatti in vita, potranno non separarsene più al momento della loro morte. Il Consiglio comunale ha approvato la modifica al regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale.

Ciò consentirà alle persone di restare accanto ai loro migliori amici per sempre. Per tutti quelli che hanno sempre sognato di avere accanto i loro amati cani, questa è di sicuro una svolta molto importante. La modifica prevede che le ceneri degli animali domestici, possano essere poste nello stesso loculo in cui è tumulata la salma del loro umano. Le ceneri dovranno essere custodite in una teca separata e non sarà possibile aggiungere foto o riportare il nome del cane o del gatto.