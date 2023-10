Caltanissetta. Tour europeo per il duo Palmeri – Sciacca in prestigiose Università e sale da concerto

CALTANISSETTA. Una pletora di care armonie vaganti per l’Europa; il duo formato dall’oboista Angelo Palmeri e il chitarrista Davide Sciacca sarà impegnato ad ottobre in un tour che li vedrà esibirsi in prestigiose Università e sale da concerto. Entrambi ricoprono il ruolo di docenti presso il Conservatorio Vincenzo Bellini di Caltanissetta, diretto dal Maestro Michele Mosa, alternando un’intensa attività concertistica e didattica che li ha portati ad esibirsi in tutto il mondo. Questi gli impegni del duo Palmeri-Sciacca:

13 OTTOBRE – CALTANISSETTA (ITALY)

AMICI DELLA MUSICA

14 OTTOBRE – CATANIA (ITALY)

CENTRO RICERCHE

17 OTTOBRE – DUBLIN (IRELAND)

TUD – TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

20 OTTOBRE – LIVERPOOL (ENGLAND)

UNIVERSITY OF LIVERPOO

21 OTTOBRE – HOYLAKE (ENGLAND)

SAINTS CATHERINE & MARTINA RC CHURCH

24 OTTOBRE – EGER (HUNGARY)

ESZTERHAZY KAROLY CATHOLIC UNIVERSITY

30 OTTOBRE – BACAU (ROMANIA)

BACOVIA UNIVERSITY

31 OTTOBRE – BACAU (ROMANIA) BACOVIA UNIVERSITY (GUITAR SOLO)

Le attività si dividono tra Masterclass e concerti nell’ambito del Progetto Erasmus+ del Conservatorio nisseno, a questi si aggiungono conferenze ed esibizioni commissionate da altri enti ed università. Di particolare prestigio la partecipazione alla XXIII settimana della lingua italiana nel mondo organizzata dall’University of Liverpool in collaborazione con la Dante Alighieri Society. Il repertorio presenterà musiche, tra gli altri, del Cigno catanese Vincenzo Bellini, Andrea Amici, Astor Piazzolla e tanto altro.

Angelo Palmeri ha pubblicato una Guida alla Costruzione dell’ancia e inciso al fianco di artisti come Andrea Bocelli e Katia Ricciarelli. È stato diretto tra gli altri da Riccardo Muti, Zubin Mehta e suonato con Uto Ughi, Salvatore Accardo, Mischa Maisky, Mstislav Rostropovich, tenendo Masterclass a Shanghai, Poznan, Luzhou e varie istituzioni Italiane.

Davide Sciacca. Al suo attivo una lunga carriera internazionale ed incisioni discografiche. Si è esibito per due volte alla presenza della Royal Family britannica, per la BBC Radio e collaborato con artisti quali Michele Placido e Guia Jelo. Si occupa di ricerca in ambito performativo ed ha ottenuto un PhD presso il Royal Northern college of Music.