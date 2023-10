CALTANISSETTA. Nozze di platino per i coniugi Michele Barrile e Angela Vullo. Lui classe 1933, ex fabbro da anni in pensione, assiduo e fedele componente della Real Maestranza, nel 2019 ha rivestito infatti la carica di “Bandiera Storica”; lei classe 1938, casalinga.

Il prossimo 25 ottobre raggiungeranno il prestigioso traguardo di 65 anni di matrimonio, che festeggeranno insieme ai quattro figli, Maria Assunta, Rosaria, Nicola e Marcella, con i rispettivi generi e nuora, unitamente ai sette nipoti e ai sette pronipoti, prima con il rito religioso in Chiesa e, in serata, presso un ristorante cittadino.