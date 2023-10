Caltanissetta. Il Questore al Circolo Didattico “Sciascia” per la presentazione del progetto “Cyberaccontiamo”

CALTANISSETTA. Il Questore di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello, su invito dalla Dirigente Scolastica Rossana Ambra, si è recata al Circolo Didattico “Leonardo Sciascia” del Capoluogo, in occasione della presentazione del progetto “Cyberaccontiamo”, finanziato dal Dipartimento per il sistema educativo e di formazione del M.I.M., che ha l’obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni del cyberbullismo attraverso una serie di attività destinate ad alunni e genitori delle classi quinte dell’Istituto.

Il Questore, che unitamente al Commissario Salvatore Falzone e al Sostituto Commissario Massimiliano Carrubba, responsabile della locale Sezione Polizia Postale, ha incontrato docenti e genitori degli alunni della scuola primaria, ha fatto una breve riflessione sul complesso argomento dell’utilizzo delle nuove tecnologie da parte dei nativi digitali, che richiede una grande sensibilità e attenzione.

Ascolto e dialogo con i ragazzi della fascia di età compresa tra i 9 e i 14 anni sono, infatti, la base per comprendere quello che essi cercano in rete, perché la rete è parte della loro vita quotidiana, e non un mondo a parte. Il Questore per l’occasione ha consegnato alla scuola 50 agende della Polizia di Stato “Il mio diario” che saranno distribuite agli alunni di due classi quinte dell’istituto.