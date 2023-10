Caltanissetta. Il consigliere comunale Fabrizio Di Dio aderisce al gruppo consiliare di Forza Italia

CALTANISSETTA. “Ieri 11 ottobre per me è stato un giorno importante, perché sono entrato a far parte di un partito che ha una grande storia. Aderisco al gruppo consiliare di Forza Italia avviando, assieme al collega Adornetto, un lavoro per la nostra comunità. Un lavoro che intendo svolgere in sinergia con il nostro rappresentate all’ARS, l’onorevole Mancuso e con il coordinatore regionale Marcello Caruso”.

Così il consigliere comunale Fabrizio Di Dio, presidente della commissione comunale urbanistica. “Sono grato al responsabile regionale dell’organizzazione Fabrizio Tantillo e a Giusy Mosca per il sostegno che mi hanno assicurato. Dopo quasi due anni di lavoro da indipendente nel gruppo misto ho realizzato come Forza Italia sia il partito che maggiormente riflette i miei valori moderati all’interno del centrodestra e che meglio possa permettermi di lavorare con energia e motivazione a servizio dei cittadini.