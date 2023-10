Caltanissetta. Il 22 ottobre la Giovane Orchestra Sicula in concerto al Teatro Rosso di San Secondo per la Giornata Mondiale contro Poliomielite

CALTANISSETTA. La solidale Giovane Orchestra Sicula ancora una volta offre la propria attività a favore della ricerca e del prossimo. Domenica 22 ottobre alle ore 18:00 lo farà con il concerto dal titolo “Eradichiamo la Polio” al Teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta prodotto da Rotary Club Distretto 2110 Sicilia e Malta e offerto dalla GOS, Orchestra sinfonica del Centro Sicilia.

In programma le musiche intramontabili di Ennio Morricone, Nino Rota, Nicola Piovani, John Williams, Hans Zimmer. Alla direzione il maestro Raimondo Capizzi: “Sono orgoglioso di poter dare il nostro contributo musicale ad un evento di così alta sensibilità. La GOS è sempre in prima linea quando si parla di solidarietà, dal 2013 operiamo principalmente per gli altri, per il prossimo, per i meno abbienti, per la ricerca, per le raccolte fondi. Tanto abbiamo dato e tanto daremo ancora.

I musicisti che compongono l’orchestra dimostrano che la musica va usata come mezzo per il benessere comune, come veicolo di diffusione di vicinanza a temi solidali e delicati. Attraverso la musica sempre più persone devono conoscere quanti hanno bisogno e deve farci rendete conto di quanto siamo fortunati noi che ci lamentiamo del traffico, delle bollette, della macchina o di altre cose di effimera importanza, dobbiamo invece essere vicini a chi ha problemi ben più gravi dei nostri e che non sempre sono superabili”.

L’ingresso sarà coordinato dal Rotary Club su offerta consigliata. Evento in occasione della Giornata Mondiale contro la Poliomielite