Caltanissetta. Il 10 ottobre alle ore 11 nel centro polivalente “Michele Abbate” si presenta il progetto “SmartCL”

CALTANISSETTA. Martedì 10 ottobre, alle ore 11:00, al centro polivalente Michele Abbate di via S. Averna, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “SmartCL”, l’innovativo sistema Smart Mobility che verrà attivato a breve a Caltanissetta.

La scelta del luogo per la presentazione del progetto non poteva che ricadere sul centro polifunzionale “Michele Abbate”, la struttura su cui l’Amministrazione comunale sta investendo per creare un laboratorio per l’innovazione digitale del centro Sicilia, da dove, già dalla prossima settimana, partiranno i primi workshop del programma That’s Lab!

Martedì prossimo, a illustrare nel dettaglio il progetto “SmatCL” in conferenza stampa, ci saranno: il sindaco Roberto Gambino, gli assessori Ettore Garozzo e Giuseppe La Mensa, con deleghe alla mobilità, alla transizione ecologica e digitale e ai fondi europei, e il dirigente del Comune di Caltanissetta Giuseppe Dell’Utri.

Alla conferenza stampa parteciperà anche una rappresentanza di studenti universitari, coinvolta dall’amministrazione comunale per testare sul campo l’innovativo sistema.