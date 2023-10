Caltanissetta. I funerali di Raffaele Ammendola venerdì 13 ottobre al Sacro Cuore; domenica a Mazara, Nissa con il lutto al braccio

CALTANISSETTA. Si svolgeranno nella giornata di venerdì 13 ottobre alle ore 11 nella Parrocchia del Sacro Cuore, i funerali di Raffaele Ammendola, ex giocatore, tecnico e dirigente della Nissa, oltre che persona conosciuta e stimata in campo infermieristico e parecchio apprezzato in Città.

La Nissa, alla quale Ammendola era da sempre legato, ha reso noto che domenica prossima, a Mazara, la squadra biancoscudata scenderà in campo con il lutto al braccio, mentre la domenica successiva, in occasione della gara casalinga con il Misilmeri, verrà osservato un minuto di silenzio preceduto da un ricordo di Raffaele Ammendola considerato da tutti “Il maestro” per antonomasia, un uomo che ha legato la storia stessa della sua vita alla Nissa.