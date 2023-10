Caltanissetta. Delegazione dell’Associazione Nazionale Polizia “Sezione Falzone – Pilato” ricevuta dal Questore

CALTANISSETTA. Una delegazione dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato “Sezione Falzone-Pilato” di Gela, guidata dal presidente Rocco De Vivo, ha fatto visita al Questore di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello, donandole un orologio in ceramica.

L’ANPS di Gela conta oltre 100 iscritti tra soci effettivi, in servizio e in quiescenza, e simpatizzanti. Le finalità dell’associazione sono di alto livello morale e hanno anche lo scopo di mantenere vivo il legame di solidarietà tra il personale della Polizia di Stato in congedo e quello in servizio.