Caltanissetta. Comitati di quartiere chiedono altro tavolo Prefettizio: “Su ex ss 122 bis e Via Borremans non sono stati eseguiti i lavori urgenti sul manto stradale”

CALTANISSETTA. Richiesta di un ulteriore tavolo Prefettizio con la presenza del Sindaco di Caltanissetta Arch. Roberto Gambino e del Commissario straordinario per i lavori della ss 640 Ing. Raffaele Celia a seguito tavolo Prefettizio del 12/05/2023.

E’ quello che hanno chiesto i Comitati di quartiere di Caltanissetta Mangialasagne, Santa Croce, Santa Barbara, San Francasco-Stazzone, San Luca, Spontaneo La Spia-Santuzza, Due Fontane, Provvidenza-San Giuseppe, Balate-Pinzelli. In una nota inviata al Prefetto e al sindaco Gambino, i Comitati “Facendo seguito a pregresso incontro svoltosi presso Prefettura di Caltanissetta in data 12/05/2023, considerato che l’iter burocratico per il finanziamento della variante tecnica n°4 si è regolarmente concluso nel mese giugno corrente anno, con relativo finanziamento per i lavori di ammodernamento della ex ss 122 bis e/o Via Borremans, così come auspicato da Anas nella seduta del 12/05/2023 e che nella stessa seduta Anas prendeva precisi impegni di inizio lavori entro la prima decade di ottobre c.a.si informa sua Eccellenza il Prefetto che:

Degli interventi urgenti che dovevano essere eseguiti sulle arterie stradali in questione, ad oggi, sono stati eseguiti da parte di Anas solamente i lavori riguardanti l’innesto alla via Mangialasagne e By-pass galleria bersaglio. Per quanto concerne la ex ss 122 bis e/o Via Borremans giova segnalare che oltre a sopralluoghi da parte dei tecnici non sono mai stati eseguiti i lavori urgenti sul manto stradale (così come era stato dichiarato da Anas) e considerato che lo stesso ente aveva preso anche impegni di inizio lavori di ristrutturazione definitiva, come da progettazione esecutiva su variante tecnica n°4 regolarmente approvata in tempi idonei, entro la prima decade di ottobre c.a., giova segnalare alla S.V. illustrissima che ad oggi 16 ottobre 2023 sull’arteria in questione non si vedono cenni che possano auspicare l’inizio lavori.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto ed in considerazione che le condizioni dell’arteria stradale in questione si sono ulteriormente aggravate, oltre al manto stradale già in condizioni pietose si aggiungono le barriere di protezione divelte in diversi punti (vedi foto allegate) anche a seguito di incidenti autonomi non denunciati. Considerato inoltre che la stagione invernale è ormai alle porte e il tutto potrebbe aggravare il serio pericolo di incolumità pubblica e stradale già esistente,

i Comitati di quartiere in intestazione chiedono l’istituzione di ulteriore tavolo Prefettizio alla presenza di una delegazione dei richiedenti, del Commissario straordinario Anas Ing. Raffaele Celia e del Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino al fine di poter comprendere le ragioni ostative che per l’ennesima volta non consentono a codesti enti di poter dare seguito ai lavori summenzionati e decidere definitivamente le sorti data la pericolosità per i mezzi (anche pesanti) e persone che continuano regolarmente a percorrere l’arteria in questione”.