Calcio, serie D: al “V. Mazzola” la Sancataldese ospita il Città di S.Agata

Grande attesa a San Cataldo per la gara del campionato di serie D, settima giornata, tra i beniamini di casa ed il Città di S. Agata in programma al “V. Mazzola” alle ore 15 di domenica 8 ottobre.

La Sancataldese, unica formazione nissena che partecipa alla serie D, dopo una partenza stentata in questa stagione sembra aver ritrovato la rotta giusta: 7 punti e la possibilità con una eventuale vittoria di portarsi a ridosso della zona play-off. Un bottino pieno che servirebbe inoltre a mantenersi a distanza di sicurezza dalla pericolosa “zona calda”.

Da non sottovalutare le qualità dei messinesi che vantano in graduatoria ben 12 punti, terzi in classifica, 8 gol fatti e sei subiti.

Fattore determinante, come sempre accade nello stadio sancataldese, la torcida verdeamaranto, davvero “dodicesimo uomo” in campo.

La serie D di quest’anno è un campionato strepitoso con ben 10 siciliane nel girone I. Al comando il Siracusa con 16 punti impegnato in trasferta a Lamezia Terme, tallonato ad appena una lunghezza di distanza dal Trapani (15 punti) che è di scena a Ravanusa contro lo spigoloso Canicattì, quarto con 11 punti. (Foto tratta dalla pagina facebook Sancataldese Calcio official)