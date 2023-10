Cacciatore 65enne muore in una battuta di caccia al cinghiale colpito da un proiettile sparato dal compagno e rimbalzato su una pietra

Ha fatto registrare un tragico epilogo una battuta di caccia al cinghiale in Toscana. Qui, secondo una prima sommaria ricostruzione, un uomo di 65 anni è stato colpito da un proiettile esploso da un compagno di caccia che è rimbalzato su una pietra ferendolo mortalmente.

I sanitari del 118 sono intervenuti in località San Lorenzo nel comune di Gambassi Terme. Tuttavia, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto.