Bimba di 6 mesi morta nella culla: la Procura apre un’inchiesta per accertarne le cause del decesso

La Procura di Ragusa ha aperto un’inchiesta sulla bimba di 6 mesi morta a Vittoria nei giorni scorsi. Come atto dovuto iscritti nel registro degli indagati i genitori con l’ipotesi di omicidio colposo. Gli inquirenti stanno ricostruendo quegli attimi drammatici e confutando anche quanto raccontati da madre e padre della vittima. La piccola sarebbe deceduta all’interno della sua culla.

Come riporta BlogSicilia, l’ipotesi che tiene maggiormente banco è quella di un rigurgito fatale. Al momento c’è il racconto dei genitori al vaglio degli inquirenti. Mare e padre, entrambi stranieri, sostengono di essersi accorti che la piccola non respirava nella culla. Il padre avrebbe tentato di rianimarla ed ha raccontato di averle visto del latte che usciva da naso e bocca.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme al 118, la corsa verso l’ospedale però è risultata vana perché nel tragitto la bimba di appena 6 mesi è morta. Qualche mese fa la bimba era stata ricoverata per problemi respiratori all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa. Rimase in terapia intensiva per diversi giorni. Possibile che il decesso dei giorni scorsi possa essere in qualche modo collegato a qualche patologia. (Blog Sicilia)