Basket serie C. L’Invicta Basket espugna 86-91 il campo del Marsala: nisseni primi a punteggio pieno

Bella affermazione per l’Invicta Basket Caltanissetta nel campionato di basket maschile di serie C. Il quintetto di coach Peppe Spena ha superato 86-91 la Nuova Pallacanestro Marsala.

Una vittoria voluta e meritata per il quintetto nisseno che ha sfoderato un grande Railans. Ottimi anche Giusti, Samuele Talluto (nella foto) e Mattia Talluto in una squadra che ha così conquistato la seconda vittoria consecutiva in campionato.

L’Invicta, pertanto, guida la testa della classifica del campionato con 4 punti. A Marsala prestazione straordinaria ed eccezionale vittoria di un gruppo che sta facendo veramente bene.