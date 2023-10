Alle 5 del mattino 59enne va al mercato ortofrutticolo per le solite compere, ma muore per un malore improvviso

Si era recato di buon mattino al mercato ortofrutticolo per fare le solite compere, ma dal mercato non è più uscito vivo in quanto un malore ne ha improvvisamente quanto imprevedibilmente stroncato l’esistenza. E’ accaduto a Palermo con il 59enne Salvatore Ferro morto improvvisamente ieri mattina a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo.

Il malore è avvenuto davanti agli occhi di molti presenti. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava al mercato intorno alle 5 e mezza del mattino per fare degli acquisti e, ad un certo punto, probabilmente colpito da un infarto, si è accasciato a terra battendo la testa. Subito è stata attivata la macchina dei soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato più niente da fare. Sulle cause che hanno determinato la morte del 59enne saranno le indagini ad accertarle.