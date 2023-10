Agli esami per la patente con auricolari e cellulari: denunciate 6 persone dalla Polizia di Stato

Si sono presentati presso gli uffici della Motorizzazione Civile della Spezia per sostenere l’esame per il conseguimento della patente di guida con apparecchiature elettroniche e con gli auricolari collegati a persone che suggerivano dall’esterno le risposte del quiz. Due candidati sono stati però sorpresi in flagrante dalla Polizia Stradale della Spezia durante la prima prova prevista per la mattinata.

A quel punto sono scattate le indagini che, durante tutto il proseguo della giornata, hanno permesso di fermare e denunciare a piede libero altri quattro cittadini di nazionalità indiana e pakistana, tutti provenienti e stabilmente domiciliati nelle province di Brescia e Cremona.

A bordo del veicolo usato per raggiungere la provincia spezzina sono stati rinvenuti numerosi apparecchi elettronici quali: telefoni cellulari, tablet, mini-telecamere, mini-auricolari, supporti wireless e molto altro.

Tutto il materiale, che gli inquirenti hanno ricondotto all’attività fraudolenta in svolgimento all’interno della sede della Motorizzazione Civile della Spezia, veniva posto sotto sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.