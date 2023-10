40enne stava andando a lavorare in farmacia, ma è stata investita e uccisa dalla sua stessa auto parcheggiata poco prima

Stava andando a lavoro in farmacia, ma è stata investita e uccisa dalla sua stessa auto che poco prima aveva parcheggiato e che, forse, potrebbe essere stata lasciata senza il freno a mano. E’ l’incredibile tragedia accaduta stamani a Casalnuovo, in provincia di Napoli. La vittima è una farmacista di 40 anni, originaria di Marigliano, ma residente a Somma Vesuviana, lascia una figlia piccola di due anni e mezzo e il marito.

Come riporta Fanpage.it, la donna lavorava da un mese presso la farmacia di Casalnuovo e si stava recando a lavoro, quando sarebbe stata investita dalla propria vettura che aveva appena parcheggiato su una strada in salita. Da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto la Polizia Municipale, i carabinieri, e l’ambulanza del 118, ma per la donna purtroppo non c’è stato nulla da fare.