Grandi soddisfazioni per i tennisti nisseni al Master Regionale “Road to Torino”, svoltosi a Catania. Se è vero, infatti, che nel femminile, nella categoria Expert Level, Rossana Anzalone si era già aggiudicata la qualificazione al Master Nazionale, essendo arrivata prima in Sicilia nella classifica di appartenenza, per tutti gli altri qualificati nisseni, ben 33, la strada per Torino passava dalla vittoria del Master Regionale. Una competizione di altissimo livello, con giocatori molto forti e con tanta esperienza alle spalle. Per i nostri atleti, quasi tutti alle prime armi nel mondo Fitpra, la strada per il successo non è stata semplice.

Da registrare la bellissima cavalcata, fino alla semifinale, persa solamente al tie-break, per il 58enne Domenico Scarlata nella categoria Entry Level Maschile. La nissena Maria Giovanna Frangiamone vince il Master nella categoria Entry Level Femminile. Ma le soddisfazioni più belle arrivano dal doppio maschile, sia nella categoria Expert Level che Entry Level. A vincere il doppio maschile nella categoria Expert Level sono infatti gli atleti , tesserati Tc Caltanissetta, Claudio Miccichè e Marco Nicosia che si sono imposti in finale con un netto 9-1, vendicando cosi i compagni di mille avventure Angelo Traina e Gianluca Nicosia, che si sono fermati solo in semifinale. Nella categoria Entry Level una soddisfazione ancora più grande, la finale del Master regionale, infatti, è cosa tutta nissena.

A sfidarsi, per diventare campioni del Master e poter guadagnare così, la qualificazione per Torino, sono stati Alberto Marcenò in coppia con Domenico Scarlata, tesserati Golden Tennis, e Salvino Panettiere in coppia con Gerlando Gramaglia , tesserati Tc Caltanissetta. A vincere il Master è la coppia Marcenò-Scarlata con un netto 9-2. Purtroppo la coppia di doppio misto Miccichè-Pinto è stata sconfitta in finale. Entrambi avevano affrontato diverse partite durante la giornata e a causa di un piccolo infortunio all’inizio del match, hanno deciso di ritirarsi, riconoscendo la vittoria agli avversari che in poco tempo erano già in vantaggio per 7/0. Ammirevole la sportività della coppia nissena, che pur non essendo in condizioni fisiche ottimali, ha deciso comunque di giocare la partita finchè ha potuto, confermando che questo è lo spirito dei tornei amatoriali del mondo Fitpra.

Chiusa questa bellissima esperienza del circuito Road To Torino 2023, e in attesa di vedere cosa accadrà al Master Nazionale di Novembre per i nostri qualificati, siamo pronti a buttarci sulle Prequali IBI24, circuito aperto, per la prima volta nel mondo Fitpra, anche ai giocatori under 12.