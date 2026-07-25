Caltanissetta. Rideterminate dall’Asp Unità di Valutazione Multidimensionale (Uvm) dell’area Nord e Sud della Provincia

CALTANISSETTA. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta ha disposto la riorganizzazione e la ridefinizione dei componenti delle Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) relative ai Distretti Sanitari dell’Area Nord e dell’Area Sud della provincia. Il provvedimento aggiorna l’assetto stabilito dalla precedente deliberazione del 2008. L’intervento si è reso necessario ed indifferibile per sostituire i componenti collocati in quiescenza o non più disponibili, garantendo così la continuità operativa dei servizi sul territorio.

Le Unità di Valutazione Multidimensionale costituiscono lo strumento operativo fondamentale dell’integrazione socio-sanitaria. Grazie al lavoro d’equipe delle UVM, i soggetti fragili, gli anziani non autosufficienti, i pazienti affetti da patologie croniche e le persone con disabilità ricevono una presa in carico globale.

Nello specifico, i compiti principali delle U.V.M. comprendono:

– Valutazione integrata del bisogno. Analisi globale e multidisciplinare delle condizioni di salute clinico-sanitarie, funzionali, cognitive, socio-ambientali delle persone fragili, anziane, disabili o con patologie croniche non autosufficienti.

– Definizione del Progetto Assistenziale Individualizzato (P.A.I.). Elaborazione di un piano personalizzato di cura e assistenza ritagliato sulle specifiche esigenze dell’utente e del suo nucleo familiare.

– Individuazione del percorso e del setting assistenziale idoneo. Orientamento e presa in carico dell’utente tra i differenti livelli di cura previsti dalla rete territoriale (Assistenza Domiciliare Integrata – ADI, ricoveri in strutture residenziali o semiresidenziali, RSA e assegni di cura).

– Monitoraggio e verifica dei risultati. Coordinamento delle varie figure professionali (medici, infermieri, assistenti sociali, terapisti della riabilitazione) per verificare nel tempo l’efficacia del percorso di cura attivato e apportare le necessarie modifiche.

Ecco la nuova composizione delle Uvm territoriali

– U.V.M. AREA NORD (Distretti Sanitari di Caltanissetta, Mussomeli, San Cataldo):

1. Medico Responsabile UVM: Dr.ssa Clara Sicilia

2. Medico Sostituto Responsabile: Dr.ssa Alessia Maria Franzone

3. Specialista Fisiatra: Dr. Giuseppe Falletta

4. Specialista Geriatra: Dr. Konstantinos Ampatzidis

5. Infermieri CPS: Dott. S. Morgana, Dott. A. Portelli, Dott.ssa C. Coniglio, Dott. M. Pepe, Dott. I. Curto, Dott.ssa S. Di Salvo, Dott. M. Castiglione, Dott. R. Trabona

6. Assistente Sociale: Dott.ssa Gabriella Scalia

7. Terapisti della Riabilitazione: Dott. Angelo Veneziano, Dott.ssa Antonella Alio

– U.V.M. AREA SUD (Distretto Sanitario di Gela):

1. Medico Responsabile UVM: Dr.ssa Elena Sentina

2. Medico Sostituto / Spec. Fisiatra: Dr. Gladinoro Fava

3. Specialista Geriatra: Dr. Konstantinos Ampatzidis

4. Medico Convenzionato: Dr. Antonino Ciaramella

5. Infermieri CPS: Dr. G. M. Spanalatte, Dr.ssa A. Bonadonna, Dr. A. Chessari, Dr.ssa V. Zuccalà

6. Assistente Sociale: Dott.ssa Maria Concetta La Spina.

«Garantire alle UVM un assetto professionale completo, multidisciplinare ed efficiente è una priorità strategica per l’ASP di Caltanissetta», evidenzia il Direttore Generale Salvatore Ficarra. «Attraverso la sinergia tra medici specialisti, infermieri, assistenti sociali e terapisti della riabilitazione, assicuriamo una risposta concreta e tempestiva alle famiglie del nostro territorio, ponendo al centro la dignità e la qualità di vita del paziente>.