Fermare il Migrantificio: venerdì al Cpr di Caltanissetta tappa della Carovana per una Sicilia aperta

Fermare la guerra e fermare il “Migrantificio” sono gli obiettivi perseguiti dalla “Carovana per una Sicilia aperta”. La manifestazione, itinerante e a tappe, è stata promossa da: CarovaneMigranti, Mem Med-Memoria Mediterranea e Caravana Abriendo Fronteras.

Hanno finora aderito: Cobas Scuola-Sicilia, LasciateCIEntrare, Comitato NoMuos/NoSigonella-Catania, Contadinazioni, Partinico Solidale, Fuorimercato- Autogestione in Movimento, Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università -Palermo, Città Felice- CT, Comitato di base NoMuos-Pa, Assemblea NoGuerra-Pa, Laici Comboniani Agrigento, Punta Izzo Possibile-Augusta, Language Aid (Torino),Movimento NoTav, Fornelli in lotta, Action For, Forum Antirazzista Palermo, Comune-info/Benvenuti ovunque, presidio donne contro la guerra-Pa, SIAL Cobas-Milano, Lhive-Ct.

Il programma è sviluppato da Giovedì 28 settembre 2023 a martedì 3 ottobre e sabato 29 settembre transiterà anche da Caltanissetta.

Ecco le tappe:

Giovedì 28 Settembre

Pozzallo mattina: Hot Spot e nuovo CPRI (Centro Per Rimpatri Immigrati). L’Hot Spot è sempre in funzione e sovraffollato, l’1 settembre è stato inaugurato nella zona industriale fra Pozzallo e Modica un nuovo CPRI per “accelerare” le operazioni di espulsione.

Augusta pomeriggio: incontro con Punta Izzo Possibile con visita al relitto del naufragio del 18 aprile 2015. Augusta è una base della Sesta flotta Usa, è fra le basi navali che può ospitare natanti a propulsione nucleare. Il comprensorio costiero di Punta Izzo è un bene demaniale attualmente in uso al Comando Marittimo di Sicilia e, per tale motivo, interdetto alla pubblica fruizione. Malgrado il poligono in località Punta Izzo risulti ufficialmente inattivo , la sua classificazione tra le zone normalmente impiegate per esercitazioni militari è riportata annualmente nel documento contenente gli avvisi ai naviganti diramato dall’Istituto Idrografico della Marina, pertanto finora non è stato dismesso né bonificato e si teme che venga riattivato.

Venerdì 29 settembre ore 10 conferenza stampa presidio, interverrà Antonio Mazzeo

Sigonella: base militare Usa-Italia, mattina. La base di Sigonella è la principale base terrestre della marina Usa nel Mediterraneo. Da Sigonella decollano i grandi droni spia Usa Global Hawk ed i pattugliatori marittimi Usa Poseidon, sempre più impegnati in operazioni di guerra nel mar Nero.

Caltanissetta Cpr di Pian del Lago dalle ore 14 presidio. Grazie a LasciateCIEntrare in questi anni si continua a monitorare le disumane condizioni di detenzione dei/lle migranti ed in Sicilia si cerca di strutturare una rete di supporto. Nell’e- state 2004 nacque proprio a Pian del Lago con un presidio di tre settimane la Rete Antirazzista Siciliana a sostegno dei sudanesi soccorsi dalla nave Cap Anamur.

Sabato 30 settembre

Porto Empedocle dalle ore 10 presidio al molo di Levante al porto.

Questa estate è stata costruita una tensostruttura per “accogliere” in pessime condizioni migliaia di migranti, provenienti da Lampedusa, si prefigura un nuovo hot spot.

Campobello di Mazara ghetto ore 17 MANIFESTAZIONE. Nel secondo anniversario del rogo, nel quale morì il bracciante Omar Baldeh, Contadinazioni-FuoriMercato organizzerà una manifestazione di migranti e solidali ( https://bit.ly/3L92mtE )



Domenica 1 Ottobre

Cinisi-mattina: incontro con Casa Memoria Peppino Impastato e sosta pomeridiana in casa Felicia

Lunedì 2 ottobre

Palermo- mattina: iniziativa antimilitarista alla Fincantieri,Partecipazione pomeridiana al workshop sul 3 ottobre

Martedì 3 ottobre

Palermo pomeriggio/sera: incontro, promosso da Stra Vox , con l’associazionismo migrante, antirazzista ed anti- militarista per una memoria viva che non dimentichi il decimo anniversario della strage di migranti a Lampedusa ed i crimini del regime di frontiera della fortezza Europa.