Tragico impatto tra un’utilitaria e un Suv: bambina di 4 anni perde la vita, gravissima la madre

Tragedia della strada sulla strada provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano in provincia di Bari. Qui, infatti, è morta una bambina di quattro anni di Triggiano, nel Barese a seguito di grave incidente stradale. L’utilitaria, guidata dalla mamma della bambina, si è scontrata frontalmente con un Suv che procedeva in senso di marcia opposto e che era guidato da un uomo di 37 anni, residente a Mola di Bari.

Per la bambina sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118: al suo arrivo era già deceduta per i gravi traumi riportati. La mamma è stata soccorsa dal personale del 118 e portata in codice rosso al Policlinico di Bari dove si trova attualmente in condizioni ritenute molto gravi. È intubata, in coma, nella sala rossa del pronto soccorso in attesa, al termine degli accertamenti, di trasferimento in rianimazione.