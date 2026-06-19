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Tragico impatto tra un’utilitaria e un Suv: bambina di 4 anni perde la vita, gravissima la madre

Redazione 1

Tragico impatto tra un’utilitaria e un Suv: bambina di 4 anni perde la vita, gravissima la madre

Ven, 19/06/2026 - 23:27

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Tragedia della strada sulla strada provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano in provincia di Bari. Qui, infatti, è morta una bambina di quattro anni di Triggiano, nel Barese a seguito di grave incidente stradale. L’utilitaria, guidata dalla mamma della bambina, si è scontrata frontalmente con un Suv che procedeva in senso di marcia opposto e che era guidato da un uomo di 37 anni, residente a Mola di Bari.

Per la bambina sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118: al suo arrivo era già deceduta per i gravi traumi riportati. La mamma è stata soccorsa dal personale del 118 e portata in codice rosso al Policlinico di Bari dove si trova attualmente in condizioni ritenute molto gravi. È intubata, in coma, nella sala rossa del pronto soccorso in attesa, al termine degli accertamenti, di trasferimento in rianimazione.

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