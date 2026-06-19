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A Marianopoli, Villalba e Vallelunga riprende gradualmente la fornitura idrica: ecco il calendario di distribuzione

Redazione 1

A Marianopoli, Villalba e Vallelunga riprende gradualmente la fornitura idrica: ecco il calendario di distribuzione

Ven, 19/06/2026 - 23:16

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Siciliacque stanno riprendendo gradualmente le forniture idriche a Marianopoli, Villalba e Vallelunga Pratameno. Una notizia attesa dall’utenza di questi tre Comuni che hanno dovuto fare i conti con i problemi alla distribuzione idrica. Di seguito il calendario della distribuzione nei comuni interessati:

Marianopoli
20/06/2026 – Zona A
21/06/2026 – Accumulo
22/06/2026 – Zona B

Villalba
20/06/2026 – tutto il comune
21/06/2026 – Accumulo
22/06/2026 – tutto il comune

Vallelunga Pratameno
20/06/2026 – Zona A
21/06/2026 – Zone B e C
22/06/2026 – Zone A e C

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