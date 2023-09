Caltanissetta, i “Picciotti del Toro” organizzano il 3° Memorial Mondonico con tanti eventi dal 6 all’8 ottobre

I PICCIOTTI DEL TORO, associazione di amici e tifosi della gloriosa squadra di calcio del Torino, dal 6 all’8 ottobre 2023 organizzerà, con il patrocinio del Comune di Caltanissetta, il “3° Memorial Emiliano Mondonico”, evento di natura ludico/sportivo senza alcuno scopo di lucro

Il memorial è dedicato alla figura di Emiliano Mondonico, noto allenatore di calcio di serie A scomparso nel 2018 che con il Torino vinse la coppa Italia nel 1993 e la cui immagine è spesso legata ad una sedia alzata al cielo.

Il riferimento è ad un episodio avvenuto il 13 maggio 1992 ad Amsterdam quando durante la finale di coppa Uefa tra la squadra olandese dell’Ajax ed il Torino, allora allenato da Mondonico, lo stesso allenatore alzò la sedia sul quale era seduto per protestare contro alcune decisioni arbitrali ritenute ingiuste.

Tale gesto venne subito stigmatizzato dallo stesso Mondonico il quale si pentì immediatamente di ciò che fece adoperandosi tra l’altro, mediante azione di volontariato, nei mesi successivi presso le scuole calcio proprio per evitare che i ragazzi potessero prendere esempio da un gesto che lui stesso aveva definito “maleducato ed irrispettoso”.



Tuttavia tale immagine è rimasta scolpita nel cuore di tante persone e soprattutto in quelli dei tifosi granata che hanno visto in quel gesto soltanto un semplice modo non violento di protestare contro una ingiustizia.

Nell’ambito di tale manifestazione parteciperanno Clara Mondonico, figlia dell’indimenticabile Emiliano, ex giocatori di calcio tra i quali Pasquale Bruno e Salvatore Vullo, Fabio Milano, segretario della Fondazione Emiliano Mondonico, Vito Mazzilli vice presidente dell’associazione Memoria Storica Granata e Beppe Gandolfo giornalista di Mediaset.

Il programma organizzativo prevede per giorno 6 ottobre il saluto e l’accoglienza degli ospiti con un breve giro turistico di Caltanissetta alla scoperta anche dei sapori e prodotti culinari nostrani.

Sabato 7 ottobre alle ore 11,00 presso il palazzo Moncada del Comune di Caltanissetta si svolgerà un incontro di presentazione dell’evento, con l’intervento di alcuni ospiti con l’intervento anche di Luca Giovannone, ex proprietario del Torino Calcio ed attuale presidente della Nissa F.C.

Per il pomeriggio di sabato 7 ottobre dalle ore 16:00 circa presso lo stadio “Marco Tomaselli” si svolgerà una partita commemorativa tra una rappresentativa di “amici del Toro” e la squadra di calcio degli Avvocati di Caltanissetta. All’incontro parteciperanno anche alcune scuole calcio giovanili del territorio.

A seguire, in coincidenza con il derby della mole della serie A di calcio, si assisterà tutti insieme alla partita in televisione ed in serata la cena in un noto locale della città.

Infine la mattina di domenica 8 ottobre sarà dedicata a far scoprire agli ospiti le tradizioni della città di Caltanissetta e le sue attrazioni nascoste.

Al termine pranzo con prodotti tipici siciliani e saluto degli ospiti per la ripartenza.

Il Gruppo di Caltanissetta dell’associazione “I PICCIOTTI DEL TORO” ringrazia tutti coloro che hanno collaborato alla organizzazione del memorial ed in particolare il Comune di Caltanissetta nella persona dell’Assessore Fabio Caracausi ed i vari sponsor che con il loro contributo hanno permesso la realizzazione dell’evento.