LND Caltanissetta, grande successo per il Fun Football 2023 a San Cataldo: oltre 120 bambini in campo

Grande festa di calcio giovanile, sabato 27 maggio, al V. Mazzola di San Cataldo per il Fun Football 2023, manifestazione riservata alle categorie Primi Calci e Piccoli Amici.

Sul terreno di gioco oltre 120 bambini gioiosamente si sono cimentati in partitelle e giochi ludici. Alla fine della festa il Delegato Provinciale Caltanissetta LND, il vulcanico Giorgio Vitale, ha consegnato degli attestati per i piccoli atleti come ricordo dello splendido pomeriggio.

Erano presenti le società: ASD Real Sommatino, Sancataldese Calcio, Official Sport Club Nissa 1962, ASD Pol La Riesina, ASD Football Caltanissetta Masterpro calcio, Averna calcio, Sancataldese Calcio Academy, Serradifalco Calcio, Asd Don Bosco Mussomeli, NISSA FC e la pol. Nissena.

Contributo prezioso in termini di disponibilità e collaborazione della ASD Sancataldese Calcio, dei referenti dell’Attivita’ di Base Provinciale e dei componenti della Delegazione Provinciale di Caltanissetta che lavora con costanza e ferrea determinazione per favorire la diffusione del calcio giovanile ed incentivare l’attività, in provincia, del calcio dilettantistico.