Evenepoel, il Campione del Mondo, oggi in maglia di Campione Nazionale belga, va subito in Maglia Rosa

Il primo round di questo 106^ Giro d’Italia va a Remco Evenepoel che domina la 1^ tappa, la Costa dei Trabocchi Tudor ITT di 19.6 km da Fossacesia Marina a Ortona. Il Campione del Mondo, oggi in gara con la maglia di Campione Nazionale belga, ha regalato una delle sue grandi esibizioni, volando a 55.211 km/h e diventando il primo corridore belga a vestire la Maglia Rosa dal 2001. Alle sue spalle si sono piazzati a 22″ Filippo Ganna e a 29″ João Almeida, il migliore tra i rivali di Evenepoel nella lotta alla Maglia Rosa. Tra i corridori attardati Tao Geoghegan Hart a 40″, Primoz Roglic a 43″, Geraint Thomas e Alexsandr Vlasov a 55″, Damiano Caruso a 1’28” e Thibaut Pinot a 1’43”

RISULTATO DI TAPPA

1 – Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) – 19.6 km in 21’18’’, alla media di 55.211 km/h

2 – Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) a 22″

3 – João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates) a 29″

CLASSIFICA GENERALE

1 – Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)

2 – Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) a 22″

3 – João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates) a 29″

LE MAGLIE UFFICIALI

Le Maglie di leader del Giro d’Italia sono disegnate da CASTELLI con tessuti riciclati prodotti da SITIP.

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Enel – Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)

leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da Agenzia ICE con il brand Madeinitaly.gov.it – Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) – indossata da Filippo Ganna (Ineos Grenadiers)

leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da indossata da Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Brandon McNulty (UAE Team Emirates)

leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, sponsorizzata da Intimissimi Uomo – Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) – indossata da Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step)

Il vincitore di tappa e Maglia Rosa Remco Evenepoel ha dichiarato in conferenza stampa: “Mi piace indossare la maglia di Campione del Mondo, aggiungere quella Rosa è una bellissima soddisfazione. Mi godrò ogni giorno in cui la avrò addosso. Da La Vuelta dell’anno scorso monto il 60 come rapporto sulla corona anteriore. Non è facile da spingere ma visti i risultati mi sento a mio agio. Prima della partenza, avrei pensato che sarebbe stato un grande risultato guadagnare 15″ sui miei rivali in classifica generale. 43″ su Roglic è un bel margine che mi dà fiducia. Sono un po’ sorpreso della vittoria di oggi, anche se i lunghi rettilinei mi favorivano, così come la rampa finale. Sono felicissimo.”