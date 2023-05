Caltanissetta, “centro” del rugby siciliano: l’1 giugno il presidente nazionale FIR Marzio Innocenti incontra le società dell’isola

È ufficiale, giovedì 1 giugno il presidente nazionale della Federazione Italiana Rugby, Marzio Innocenti, sarà in visita nella città di Caltanissetta e si incontrerà con tutte le società siciliane della palla ovale.

Un evento di grande importanza che conferma il ruolo rilevante del capoluogo nisseno nel movimento regionale di rugby e le “potenziali” possibilità di sviluppo legate allo stadio “M. Tomaselli”.

Il programma ufficiale prevede: alle ore 15.30 nella club house della Nissa Rugby al “M. Tomaselli”, Innocenti riceverà il benvenuto della società nissena ed incontrerà tutti i dirigenti, i tecnici e gli atleti; alle 16.30 il presidente nazionale della FIR incontrerà il sindaco Gambino; alle 18.30 a Palazzo Moncada Innocenti parlerà e si confronterà con tutte le società siciliane; alle ore 20 rinfresco per tutti i partecipanti.

Soddisfazione in casa Nissa Rugby per questo prestigioso evento che i nisseni sono riusciti ad organizzare a Caltanissetta. Lo storico presidente della società della palla ovale nissena, Giuseppe Lo Celso, sottolinea: “Innocenti ci è stato vicino nella vicenda dello stadio, così come il presidente regionale Gianni Saraceno e, con questa visita a Caltanissetta, Innocenti vuole evidenziare le grosse potenzialità del capoluogo nisseno. Inoltre vuole ascoltare la voce di tutto il rugby siciliano. Soddisfazione che l’incontro con tutto il movimento si svolga nella nostra città: è un onore, ma anche un onere”.