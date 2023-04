Un topo morto incastrato nel tombino: i turisti lo scambiano per un’attrazione

Situazione curiosa ma poco piacevole, martedì 4 aprile, in via Muratti a Udine. In un tombino dell’Amga è rimasto incastrato, nel tentativo di infilarcisi dentro, un topolino. Fin qui non ci sarebbe – quasi – nulla di male, se non per il fatto che la cosa ha destato molta curiosità tra i passanti, tra cui molti turisti, che hanno trovato irresistibile la scena tanto da volerla riprendere e fotografare.

I commercianti della via hanno così chiamato la Net per provvedere alla rimozione dell’animale, ormai morto. L’azienda ha però rimbalzato la palla ai vigili urbani che, contattati a loto volta, hanno nuovamente affidato la responsabilità alla Net. Il risultato è che il topolino è rimasto lì per ore. “Non una bella pubblicità di Udine per i tanti turisti presenti”, è stato il commento dei commercianti.