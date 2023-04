Ucciso per macchia su scarpa: nuovo video ‘incastra’ 19enne

Scappa e, mentre lo fa, si tiene la mano sul fianco, quasi certamente per non far cadere la pistola che poco prima aveva usato. Poi lo si vede a bordo di un’auto cedere qualcosa al compagno che gli siede a fianco. La vettura e’ quella con la quale poi fuggira’ dopo la sparatoria.

Un nuovo video e’ stato acquisito dalla Squadra Mobile di Napoli nell’ambito delle indagini per la morte di Francesco Pio Maiomone, il ragazzo di 18 anni ucciso per errore agli chalet di Mergellina il 20 marzo. Il protagonista del video e’ Francesco Pio Valda, 19 anni, che proprio ieri il Riesame ha lasciato in carcere con l’accusa di omicidio volontario.