Lite tra due gambiani, un ferito grave: interviene elisoccorso, arrestato aggressore

Una furibonda lite tra due uomini, entrambi cittadini del Gambia, si e’ conclusa con un ferito grave ed un arresto per tentato omicidio. Il fatto di sangue si e’ verificato in un’abitazione di San Sigismondo, frazione di Chienes, in Alto Adige. Come i carabinieri hanno reso noto nella giornata odierna, l’episodio e’ accaduto ieri pomeriggio. All’arrivo dei militari e’ stato trovato un 23enne gambiano ferito con un coltello e successivamente elitrasportato all’ospedale di Bolzano.

L’aggressore, un concittadino di 24 anni, si era inizialmente rifugiato all’interno della casa e successivamente e’ stato accompagnato all’ospedale di Brunico dove si trova in stato d’arresto piantonato dai carabinieri: a suo carico e’ ipotizzato il reato di tentato omicidio. L’indagato e’ in attesa dell’udienza di convalida.