Lavoro: Amazon in classifica migliori aziende 2023 per LinkedIn

Per la prima volta da quando opera in Italia, Amazon entra nella classifica speciale redatta da LinkedIn per identificare le 25 migliori aziende del Paese in cui sviluppare la carriera lavorativa. La graduatoria annuale, che il celebre social dedicato allo sviluppo e alla condivisione delle carriere professionali elabora ogni anno, vede il colosso Usa del commercio online posizionarsi al secondo posto tra i luoghi piu’ ambiti nei quali lavorare.

La classifica, realizzata utilizzando i dati dei 900 milioni di utenti di LinkedIn, e’ stata progettata per aiutare i professionisti a identificare le migliori aziende in cui far crescere la propria carriera. “In Amazon lavoriamo con persone di ogni provenienza, entusiaste e ossessionate dai clienti, che contribuiscono a costruire il futuro – ha detto a riguardo – Mariangela Marseglia, vicepresidente e Country Manager di Amazon in Italia e Spagna – siamo orgogliosi di questo importante risultato conseguito in Italia, paese in cui lavoriamo da piu’ di 10 anni grazie al contributo di migliaia di migliaia di dipendenti.

Per questo continuiamo ad ascoltare, investire e inventare per rendere l’esperienza dei nostri dipendenti ancora migliore. Continueremo a impegnarci per la loro crescita professionale attraverso numerosi progetti di formazione volti ad offrire opportunita’ di carriera e di aggiornamento. Continueremo a lavorare per migliorare l’esperienza che offriamo ai i nostri dipendenti, clienti e partner”.

Ad oggi, in Italia, Amazon conta oltre 17mila dipendenti a tempo indeterminato, in rappresentanza di oltre 100 nazionalita’ diverse. La classifica annuale LinkedIn Top Companies in Italia si propone come una risorsa utile per gli utenti per esplorare 25 luoghi di lavoro in cui sviluppare la propria carriera.

La metodologia adottata prende in considerazione aspetti quali la capacita’ di avanzamento, l’aumento delle competenze, la stabilita’ aziendale, le opportunita’ esterne, l’affinita’ aziendale, la diversita’ di genere, il background formativo e la presenza dei dipendenti nel Paese.