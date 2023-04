Italia, “spopola” la prima pizza coi grilli tostati

A Trieste arriva la prima pizza condita con i grilli: la “Grillo sparlante”.

E non si parla dell’impasto a base di farina dell’animale, bensì di insetti essiccati arrostiti con olio e sale nel forno a legna e messi sulla pizza insieme a pomodoro, mozzarella e fiori di zucca. L’idea è venuta ai titolari di una pizzeria della città, Alessandro Pribaz e Umberto Barucca.

“Da qualche mese il consumo alimentare di questi insetti tiene banco, quindi ci siamo chiesti: se al posto dei gamberetti fino a oggi avessimo mangiato grilli non sarebbe stata la stessa cosa? Così abbiamo cercato di capire quali siano le normative e dove reperire il prodotto con le dovute certificazioni”, ha raccontato Pribaz, come riporta il Mattino di Padova, che cita Il Piccolo.

Hanno quindi ordinato una fornitura da un’azienda tedesca “che alleva insetti commestibili alimentandoli esclusivamente con mangimi vegetali (pellet di mais e fecola di patate), senza l’uso di ormoni, pesticidi o antibiotici, assicurando un prodotto non Ogm, che rispetta le norme di igiene”, ha aggiunto l’imprenditore.

La pizza con i grilli tostati costa 15 euro. “Al momento, le specie di grillo commestibili vengono ancora allevate in quantità molto ridotte in Europa, per questo i prezzi sono ancora alti”, ha spiegato Pribaz -. Non appena il consumo di insetti aumenterà, il costo diminuirà”.

La creazione sta avendo successo, come raccontano i titolari a Il Gusto: “Sono due giorni che l’abbiamo proposta e già abbiamo venduto la bellezza di 16 pizze in poche ore, 10 mercoledì e 6 giovedì. I commenti di chi l’ha mangiata? Tutti positivi”.