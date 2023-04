Futsal, serie C1. Ultima giornata, appaiate al vertice Pgs Vigor San Cataldo e Gela: i sancataldesi al PalaMaira ospitano il Rosolini

Finale thrilling, degno di un film di Alfred Hitchcock, quello della serie C1 di futsal, girone B, che vede appaiate in cima alla graduatoria Pgs Vigor San Cataldo e Gela con 60 punti.

Sabato 15 aprile è in programma l’ultima giornata di campionato.

I sancataldesi, alle ore 17 al PalaMaira di San Cataldo, ospitano il Rosolini invischiato nella lotta per non retrocedere che cerca disperatamente punti per evitare l’incubo. Un match insidioso per il quintetto allenato da mister Marcello Lo Porto che per continuare ad alimentare il sogno di accedere alla categoria superiore, serie B nazionale, deve necessariamente vincere.

Compito molto più agevole per il Gela impegnato a Belpasso, in provincia di Catania, contro la Madoninna, formazione che non ha più nulla da chiedere al torneo.

Se i due quintetti di vertice dovessero ottenere il bottino pieno, per decidere la promozione sarà necessario uno spareggio in campo neutro. La vincente acquisirebbe la promozione diretta in serie B, la perdente invece sarebbe costretta a percorrere l’insidiosa strada dei play-off.

Ricordiamo che nelle due partite di campionato, Vigor e Gela, hanno pareggiato per 2 a 2.

La Pgs Vigor San Cataldo spera in un PalaMaira, stracolmo di tifosi e ribollente di entusiasmo, come già accaduto nelle precedenti contese casalinghe. Rosa quasi al completo: unico indisponibile, per infortunio, l’estremo difensore Vincenzo Camilleri.