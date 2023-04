Evade dai domiciliari, va a ubriacarsi in un bar e “accende” una rissa: arrivano i carabinieri, arrestato

È uscito di casa nonostante fosse agli arresti domiciliari per andare a bere in un bar dove ha seminato il caos. Protagonista della serata movimentata un 43enne di Cadeo, in provincia di Piacenza, che è stato arrestato dai carabinieri intervenuti a Caorso.

Qui l’uomo è entrato in un bar chiedendo ancora alcol e al rifiuto del titolare gli avrebbe lanciato addosso un mestolo. Ne è nato un parapiglia tra i due, per cercare di dividerli e calmarli è intervenuto un altro avventore 22enne che a sua volta è stato colpito da un pugno.

Sul posto sono state inviate due pattuglie dei carabinieri e il personale del 118 che ha provveduto a medicare sul posto per lievi graffi sul volto il 22enne e il gestore. Il 43enne ubriaco è stato invece trasportato presso il pronto soccorso di Piacenza. Dopo tutti gli accertamenti del caso i militari lo hanno arrestato.