Catcalling, condannati tre militari

Condannati per catcalling a un mese di carcere, con pena sospesa e non menzione, tre giovani imputati in uno dei primi processi celebrati in Italia per questo tipo di reato.

A deciderlo è stato il giudice monocratico Luigi Fuda che ha ritenuto colpevoli i tre uomini che ai tempi della vicenda erano militari dell’esercito (uno ha poi lasciato) in servizio a Milano. Nel marzo 2021, secondo la ricostruzione, avrebbero preso di mira per strada una 19enne con espressioni pesanti e insulti. La difesa ha annunciato che farà ricorso dopo la lettura delle motivazioni.

La vicenda

Quel pomeriggio del marzo 2021, i tre militari – addetti all’operazione “Strade sicure” – mentre non erano in servizio si trovavano insieme a un gruppo di amici in un bar, in zona San Siro, sotto casa della giovane. Secondo quanto accertato, avevano bersagliata ripetutamente la ragazza con frasi sgradevoli e sessiste. Turbata, la 19enne aveva quindi denunciato quanto accaduto.