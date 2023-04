Calcio: atleti della Fiorentina aiutano mensa della Caritas Firenze, prima iniziativa ma ne seguiranno altre con club viola

– La Fiorentina scende in campo per la Fondazione Caritas di Firenze. Ha infatti preso il via oggi alla mensa di via Baracca, riporta una nota, l’iniziativa che vedrà coinvolta la Fiorentina a sostegno dei servizi della Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze. La calciatrice della Fiorentina femminile Sarah Huchet e una rappresentanza del settore giovanile viola, con Ernestas Gudelevicius e William Alejandro Padilla Mendoza della Fiorentina under 18, hanno visitato la mensa e aiutato i volontari nel preparare il servizio che ogni giorno eroga circa 300 pasti per persone in stato di assoluta povertà.

Protagonista della mattinata è stato anche un primo gruppo di dipendenti del club che hanno supportato i volontari della Fondazione Solidarietà Caritas nel turno di quest’oggi. Un’iniziativa che nel prossimo mese vedrà più volte coinvolto lo staff viola e che si è legato ad un atto di generosità ulteriore. Alla donazione fatta dal club viola per tramite della sua Fondazione Fiorentina a supporto del servizio delle mense della città, i collaboratori della società hanno voluto legare un loro personale contributo destinando parte della loro retribuzione oraria proprio alla Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze.

Il sodalizio vedrà legata la Fiorentina a nuove iniziative nel resto dell’anno. Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha affermato: “La Fiorentina si è resa disponibile alla promozione e sostegno delle attività della Fondazione Solidarietà Caritas sul territorio toscano. Attraverso l’impegno e la sensibilità degli atleti e delle persone che lavorano alla Fiorentina, si amplierà il messaggio e la visibilità delle iniziative della Fondazione Solidarietà Caritas alle quali non mancherà anche la costante solidarietà dei tifosi viola”.

“Ringraziamo la Fiorentina – dice il presidente di Fondazione Caritas Vincenzo Lucchetti – per l’attenzione dimostrata nei confronti dei nostri volontari e delle persone che quotidianamente aiutano: la mensa è un luogo in cui chi è solo e ha bisogno può trovare un pasto ma anche persone in ascolto. Avere anche il sostegno degli atleti, dei dipendenti e dello staff della Fiorentina per noi significa davvero molto”.