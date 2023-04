Affetto da picacismo vive da 16 anni legato e con casco in testa

Da oltre 16 anni vive con le mani legate e con un casco sulla testa, con una griglia sul viso per impedirgli di raggiungere la bocca, che ricorda quella del cannibale Hannibal Lecter nel film ‘Il Silenzio degli innocenti’ Affetto da picacismo, disturbo mentale che lo spinge a ingerire qualsiasi cosa si trovi davanti, anche non commestibili, il paziente e’ ospite di una struttura dell’Aias a Cortoghiana, a Carbonia, nel Sud Sardegna.

“Va cambiato il suo piano ‘terapeutico’. Non mi rassegno. Non posso accettare che una persona malata venga sottoposta a un trattamento che appare piu’ vicino al concetto di tortura che a quello di cura”, denuncia Irene Testa, Garante regionale delle persone private della liberta’ personale, dopo una visita alla struttura, dove ha incontrato il paziente. “Ho atteso un giorno per riprendermi dallo scenario agghiacciante e raccapricciante che mi sono trovata davanti”.

Il suo caso, ricorda la Garante, era gia’ stato segnalato dalla presidente dell’Unasam, Unione nazionale delle associazioni per la salute mentale, Gisella Trincas. “Non e’ tempo dell’indignazione”, esorta Testa, “ma della rapida azione di tutti gli attori istituzionali che possano dare un contributo a cambiare questa situazione”.