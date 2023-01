Papa Francesco: la fragilità ci rende umani, è un tesoro prezioso

Il Papa nell’udienza generale ha proseguito e concluso il ciclo di catechesi sul discernimento e ha sottolineato l’importanza di essere accompagnati nel cammino di fede. “Guai alle persone che non si sentono fragili, sono dure, dittatoriali”, “la fragilità ci rende umani”, ha sottolineato il Pontefice.

Il Papa ha aggiunto: “Non a caso, la prima delle tre tentazioni di Gesù nel deserto, quella legata alla fame, cerca di rubarci la fragilità, presentandocela come un male di cui sbarazzarsi, un impedimento a essere come Dio. E invece è il nostro tesoro più prezioso: infatti Dio, per renderci simili a Lui, ha voluto condividere fino in fondo proprio la nostra fragilità”