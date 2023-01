L’Ente Cassa Scuola Edile Cpt di Enna intitola la sal riunioni a Falcone e Borsellino, giovedì l’inaugurazione

Il Comitato di Gestione ha accolto la proposta del Cav.Gaetano Debole Presidente dell’Ente Cassa Scuola Edile Cpt di Enna e ha deciso di intitolare la sala riunioni dell’Ente ai giudici Falcone e Borsellino. Giovedì 19 gennaio alle ore 11.00 la cerimonia di intitolazione che vedrà la presenza del Prefetto, del Questore, del Procuratore della Repubblica di Enna, il senatore Nicola Morra presidente commissione parlamentare antimafia. Presenzieranno anche gli onorevoli Venezia e Lantieri e l’assessore Elena Pagana. Si spera anche nella presenza del commissario Manfredi Borsellino, il quale proverà a esserci. Idem la Presidente di Ance nazionale Federica Brancaccio. Una cerimonia fortemente voluta dall’Ente che ha coinvolto tutte le istituzioni e gli enti provinciali, affinché sull’esempio dei due grandi magistrati, possano essere una volta di più e con forza resi attuali il tema della legalità, del senso civico, del buon governo.

La Cassa Edile opera in un contesto nevralgico quale è quello delle costruzioni e proprio per questo il messaggio che eventi di questa portata con tutte le sinergie che da esso possono nascere e strutturarsi, non possono che fare bene al territorio sensibilizzandolo sempre più al rispetto delle leggi e alla condivisione dei valori che concorrono a rendere più sana la società garantendole libere opportunità e quindi sviluppo. Tra le presenze anche quella di una delegazione di studenti dell’Istituto superiore Medi – Vaccalluzzo di Leonforte che hanno elaborato uno studio sul tema della legalità